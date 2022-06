Roma, Calafiori a un bivio: restare o andare via? L'ultima idea è un affare in stile Pellegrini

Reduce dal prestito al Genoa, dove ha collezionato soltanto tre presenze in campionato, Riccardo Calafiori si trova adesso a un bivio: restare alla Roma e giocarsi il posto con Spinazzola, Vina e pure Zalewski o andare di nuovo via? Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe quella di provare a fare un'esperienza in stile Lorenzo Pellegrini: prestito biennale (ha un contratto fino al 2025) con eventuale accordo per riscatto e controriscatto. Il giocatore piace al Nizza e a mezza Serie A, scrive la Rosea.