Ufficiale Roma, ceduto Kumbulla in prestito all'Espanyol. Il comunicato del club giallorosso

Marash Kumbulla lascia la Roma e si trasferisce in prestito all'Espanyol. La notizia è stata ufficializzata poco fa dal club giallorosso con un comunicato, che sancisce l'addio del difensore fino al termine della stagione. Questo il testo:

"L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l'Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash!".