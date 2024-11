Roma, chi dopo Juric? Sogno Allegri, in ribasso le quotazioni di Mancini. Torna di moda Garcia

vedi letture

La Roma è di nuovo alla ricerca di un allenatore, il terzo della stagione. Dopo l'esonero di Daniele De Rossi è stato allontanato anche il suo successore, Ivan Juric. Fatale per il croato il ko con il Bologna. Nel casting del successore scendono le quotazioni di Mancini mentre resta acceso il sogno Allegri. Ma nella serata di ieri ha preso corpo un clamoroso ritorno: Rudi Garcia, già a Trigoria tra l’estate 2013 e il gennaio 2016. Ghisolfi e i proprietari stanno valutando seriamente questo profilo. Il nuovo tecnico avrebbe la responsabilità di inaugurare un nuovo ciclo, anche se non si esclude l’idea di un traghettatore, come ha precisato Ghisolfi. Sarà comunque fondamentale che abbia la personalità necessaria per gestire uno spogliatoio complesso e un contesto caldo. Oltre alle competenze tecniche e tattiche, sarà cruciale la credibilità.

I nomi

Uno dei nomi in lista è Roberto Mancini, che tuttavia non sembra il favorito. Ha esperienza nella gestione di spogliatoi di alto livello, è un vincente e possiede una visione di gioco chiara, che potrebbe adattarsi alla rosa della Roma. Ieri ha seguito la partita in televisione e sarebbe disposto a subentrare in corso di stagione, avendo già analizzato punti di forza e debolezze della squadra. Tuttavia, nessuno dei Friedkin lo ha ancora contattato, così come Max Allegri, un altro nome importante della lista di Ghisolfi. Allegri, che conosce bene l’ambiente giallorosso, potrebbe essere attratto da questa sfida, come lo fu Mourinho, ed era ieri presente a San Siro per Inter-Napoli, una presenza che non è passata inosservata in vista del prossimo incontro tra gli azzurri di Conte e la Roma. Se dovesse ricevere una chiamata da Ghisolfi, Allegri non farebbe una questione economica, anche se finora non c’è stata nessuna trattativa concreta.

Ritorni

Lampard, vicino alla CAA, sempre tenuto d’occhio dai Friedkin, potrebbe dare un respiro internazionale al nuovo progetto, ma si considerano anche due ritorni clamorosi. Il primo è quello di Ranieri, osservato per un possibile ruolo da direttore tecnico. Il secondo, sorprendentemente, è Rudi Garcia come possibile allenatore: tornerebbe volentieri, ritenendo incompleto il lavoro della sua prima esperienza, terminata dopo due anni e mezzo e due secondi posti. La sua prima Roma fece sognare i tifosi, e lui stesso ha dichiarato di essere aperto a una nuova avventura. Ha ricevuto segnali dall’entourage dei Friedkin e, curiosamente, esordirebbe contro il Napoli, club che lo ha esonerato un anno fa quando era quarto in classifica e che ancora gli paga lo stipendio. Il ritorno di De Rossi appare invece improbabile. Friedkin riflettono, Ghisolfi attende istruzioni con il telefono pronto, e con Garcia la conversazione in francese sarebbe più facile. Lo riporta Il Corriere dello Sport.