Roma, con lo Spezia per l’Europa. Ma il futuro di Mourinho resta un bivio

Mentre Roma e la Roma aspettano di capire quale potrà essere il futuro di José Mourinho, i tifosi non hanno ancora dimenticato l'arbitraggio di Taylor in finale. Nella notte, infatti, sono comparse scritte in città di minaccia nei confronti dell'arbitro inglese. "Anthony, Roma non perdona", con il numero del direttore di gara che ha anche cominciato a circolare nelle chat dei tifosi romanisti. Ma se i supporters giallorossi non riescono a voltare pagina, la squadra ci sta provando perché la gara con lo Spezia è l'ultimo treno per un posto in Europa League il prossimo anno. A Mourinho serve vincere per evitare di dover far calcoli e non rischiare di restare fuori dalle competizioni del giovedì dopo aver già salutato la possibilità di giocare la Champions. Inevitabile, però, un po' di turn over, ma probabilmente non per Dybala.

L'argentino a Budapest è stato costretto ad arrendersi poco dopo l'ora di gioco perché la caviglia da ancora un po' fastidio, ma vuole esserci all'Olimpico per provare a cancellare le lacrime della Puskas Arena. Vuole salutare i tifosi in modo diverso e per questo ha dato disponibilità a cominciare dall'inizio. Al suo fianco Pellegrini, mentre in attacco il Gallo Belotti sembra in vantaggio su Abraham per una maglia da titolare. A centrocampo diversi cambi perché il ballottaggio è tra Cristante e Wijnaldum, con Bryan stanchissimo dopo i 120 minuti più rigori di mercoledì. Anche Matic non è uscito al meglio e per questo dall'inizio dovrebbe cominciare Bove, con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. Dietro Llorente punta a giocare al posto di uno dei tre centrali (probabilmente Ibanez) con Mancini e Smalling confermati al proprio posto. Chi sicuramente non ci sarà è Mourinho, squalificato. Con la panchina di Budapest che, senza segnali da parte della proprietà, rischia di essere l'ultima in giallorosso.

Un primo contatto intanto con Dan Friedkin c'è stato ieri a Trigoria, ma giusto il tempo dei saluti senza approfondire il discorso futuro per il quale lo Special One ha fissato la deadline a lunedì, quando poi partirà per le vacanze. José a Roma vorrebbe restare, ma al club non chiede solo giocatori, compatibilmente con il Financial Fair Play, ma anche una struttura societaria che possa dare forza alle sue battaglie, non lasciandolo da solo (vedi la lotta alla classe arbitrale, che rischia di costargli cara in Europa e anche gli attacchi da parte dei colleghi). Il tempo per sedersi a parlare, però, è quasi scaduto.