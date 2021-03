Roma, cresce l'appeal per i big internazionali: proposti Aguero e Icardi

Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Roma inizia ad attirare gli sguardi interessati dei grandi agenti ed intermediari in giro per l'Europa e nel corso delle ultime settimane, in vista del prossimo mercato, sulla scrivania dei dirigenti romanisti sono arrivati i dossier che rispondono ai nomi di due big internazionali come Mauro Icardi e Kun Aguero. Entrambi proposti senza pretese ma comunque dando bene il senso di quale potrà essere l'appeal del club di Friedkin nel prossimo futuro.