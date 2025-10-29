Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Cristante si gode la vetta: "Bello essere lì. Significa che stiamo facendo bene"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 22:30Serie A
Niccolò Righi

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma. Queste le sue parole: "Sapevamo che il Parma era una squadra molto organizzata, che ha subito pochissimi gol in campionato, e poi c'è stato qualche cambio. Siamo stati bravi a leggere la partita, a non avere fretta e poi a crescere col passare del tempo".

Che si prova ad essere primi?
"È importante, è bello. Quando sei in vetta significa che stai facendo bene, che stai facendo le cose nel modo giusto. E' presto ma dobbiamo giocare partita per partita. Dobbiamo continuare a migliorare e poi vedremo quale percorso faremo. Però per il momento è bello essere lì".

