Roma, Cristante si gode la vetta: "Bello essere lì. Significa che stiamo facendo bene"
TUTTO mercato WEB
Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Parma. Queste le sue parole: "Sapevamo che il Parma era una squadra molto organizzata, che ha subito pochissimi gol in campionato, e poi c'è stato qualche cambio. Siamo stati bravi a leggere la partita, a non avere fretta e poi a crescere col passare del tempo".
Che si prova ad essere primi?
"È importante, è bello. Quando sei in vetta significa che stai facendo bene, che stai facendo le cose nel modo giusto. E' presto ma dobbiamo giocare partita per partita. Dobbiamo continuare a migliorare e poi vedremo quale percorso faremo. Però per il momento è bello essere lì".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Le più lette
2 Juve: l’attico a Spalletti, ma occhio alle fondamenta. Inter: le parole di Conte e il caos in campo. Milan: troppi cerotti, buon punto. Arbitri: la solita non-soluzione. E le partite alle 20…
Ora in radio
Primo piano
Inter-Fiorentina 3-0, le pagelle: Calhanoglu stappa e chiude, Sucic da vedere e rivedere. Crisi viola
Vlahovic osannato dallo Stadium. Spalletti non potrà non ripartire dal miglior centravanti della Juventus
Serie A
Serie B
Spezia-Padova 1-1, Le pagelle: non basta Lapadula ai liguri. Sarr disastroso, Lasagna killer instict
Serie C
Calcio femminile