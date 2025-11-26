Cristante: "Gasperini ha già vinto l'Europa League, noi ci siamo andati vicini: proviamoci"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara col Midtyjlland. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che siamo in crescita, siamo partiti bene e stiamo continuando a crescere. C'è ancora margine di crescita, c'è margine per fare meglio. Guadagni anche consapevolezza, abbiamo un allenatore fortissimo e abbiamo una squadra forte. Gasperini ha già vinto l'Europa League, qualcuno di noi c'è arrivato vicino. Sappiamo cosa serve, sappiamo che è difficile, ma ci proviamo".

Sul suo ricordo di Gasperini a Bergamo: "Gasperini è preparatissimo, sa davvero tutto di tutti i giocatori, sa come farli rendere al meglio. Un'altra sua grandissima dote è che è chiaro, sa far capire a tutti cosa vuole e come devono essere fatte le cose. Questa dote l'aveva già mostrata a Bergamo e l'ho ritrovata Roma".

Sul suo lavoro: "Io mi concentro sul campo, sul lavoro quotidiano. Mi devo allenare forte, devo fare quello che chiede il mister, anche quello è uno dei segreti. Il mister fa giocare chi fa cosa piace a lui, io mi sono sempre concentrato sul lavoro quotidiano e su come rendere al 100% in partita".