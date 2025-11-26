Cristante: "Gasperini è lo stesso di Bergamo. Dovevamo convincerci fosse l'uomo giusto"

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida europea col Midtyjlland. Queste le sue dichiarazioni su mister Gasperini: "Come ho ritrovato Gasp? Come lo avevo trovato a Bergamo. Sapevo fosse forte, l'importante era stargli dietro e convincerci che fosse l'uomo giusto da seguire. Siamo stati bravi a farlo da subito. Il mister è forte e l'ha dimostrato ovunque".

Ti senti indispensabile?

"Faccio del mio meglio, faccio quel che mi chiede il mister. Adesso mi adatto facilmente a ogni ruolo, so come si interpretano".

Come si vivono i risultati qui a Roma?

"Adesso siamo bravi a sapere che è presto e a rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo continuare così, interpretando bene le gare con equilibrio. Anche la piazza ha capito che c'è bisogno di non esaltarsi o buttarsi giù troppo. L'equilibrio è fondamentale".

Come hai ritrovato Gasperini?

La finale di Budapest?

"Ha lasciato dell'amaro in bocca, ma non possiamo perderci nel passato. L'Europa League l'abbiamo sfiorata, sappiamo quanto è bello giocare le finali e vincere. Vogliamo andare avanti e fare bene: l'obiettivo è vincere".

