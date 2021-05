Roma, da Dier a Hojbjerg passando per Aké: la lista degli obiettivi di Mourinho in Premier

Sono tanti i nomi che José Mourinho potrebbe inserire nella lista di mercato da consegnare nelle mani di Tiago Pinto per la Roma del futuro e molti di questi arrivano dalla Premier League. In difesa, dal Tottenham, il portoghese si porterebbe in Italia volentieri uno come Dier, ma per il ruolo di centrale potrebbe chiedere anche Aké. Per il ruolo di terzino destro ecco che spuntano i nomi di due fedelissimi della scuderia Jorge Mendes, ovvero Semedo del Wolverhampton e Pereira del Leicester. A centrocampo, sempre dopo averlo allenato negli Spurs, il preferito è Hojbjerg, mentre in attacco El Ghazi dell'Aston Villa potrebbe essere un nome spendibile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.