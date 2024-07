Roma, dalla Spagna: Paredes offerto al Barcellona. I blaugrana per ora dicono no

Leandro Paredes sarebbe stato offerto al Barcellona, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport. Una notizia che sta trovando grande risalto in Spagna, sebbene al momento lo stesso club blaugrana non sembri essere interessato all'operazione riguardante l'argentino nonostante i prezzi per cartellino e ingaggio possano rientrare negli stringenti parametri imposti dal fair play finanziario e dalle regole de La Liga.

Classe '94, Paredes è attualmente impegnato con la sua Argentina in Copa America e ha un contratto con la Roma valido fino al 2025 con opzione per una ulteriore stagione. Il Barça come detto non sembra comunque interessato al suo profilo: pur considerandolo un giocatore di buon livello e con la giusta esperienza internazionale, il profilo ricercato dai dirigenti catalani per il centrocampo dovrebbe avere altre caratteristiche. Per questo ad oggi i nomi preferiti sono quelli di Mikel Merino e del belga Onana.

In questa stagione Paredes, soprattutto dopo l'arrivo di Daniele De Rossi in panchina al posto di José Mourinho, ha ritrovato un buon livello di gioco, dopo i problemi avuti con la Juventus e inn giallorosso con lo Special One. In totale, fra campionato, Coppa Italia ed Europa League, il mediano argentino ha collezionato 49 presenze con anche 5 gol e 7 assist all'attivo.