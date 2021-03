Roma, Diawara pre Shakhtar: "Discorso qualificazione non è chiuso. Partiamo dallo 0-0"

Il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, alla vigilia della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, ha parlato a Sky Sport: "All'andata abbiamo fatto una buona partita ma non basterà per passare il turno. Servirà ancora di più, sappiamo che lo Shakhtar è una squadra forte e giocano in casa, dove la Roma non ha mai vinto. Sarà una partita complicata e servirà concentrazione: dobbiamo pensare di partire dallo 0-0. Sono molto soddisfatto di come sto andando, sto giocando e sto bene. Voglio migliorare per avere più spazio".