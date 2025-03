Ufficiale Amadou Diawara ha trovato squadra: il guineano riparte dalla seconda serie spagnola

Amadou Diawara riparte dalla seconda serie spagnola. Il centrocampista guineano, svincolato dalla scorsa estate, ha raggiunto un accordo con l'Eldense fino al 30 giugno 2025.

Questo il comunicato: "Amadou Diawara vanta una vasta esperienza nell'élite del calcio europeo, con quasi 250 partite ufficiali disputate in Serie A (Prima Divisione Italiana), UEFA Champions League e UEFA Europa League. Iniziò la sua carriera in Italia con il San Marino Calcio prima di firmare per il Bologna CF 1909. Una stagione dopo fu ceduto per 15 milioni di euro all'SSC Napol, dove si affermò a livello nazionale e internazionale. Nel 2019 passò all'AS Roma per una cifra pari a 21 milioni di euro. Con la squadra romana ha vinto la UEFA Europa Conference League nel 2022 sotto la guida del tecnico portoghese José Mourinho. È un giocatore chiave della nazionale guineana e ha rappresentato il suo paese nella squadra olimpica. Dopo l'esperienza all'RSC Anderlecht nella Jupiter Pro League (prima divisione belga), è alla ricerca di una nuova sfida nella sua carriera.

Il guineano è un centrocampista difensivo con una grande capacità di recupero palloni. Si distingue per il suo equilibrio tattico, garantendo affidabilità e controllo al centro del campo. L'Eldense gli dà il benvenuto e gli augura la migliore fortuna possibile nel suo percorso".