Roma, Dovbyk: "Il gol mi da fiducia dopo l'ultima gara non positiva. Voglio aiutare la squadra"

Nel post gara di Roma-Parma, vinta dai giallorossi per 2-1, ha parlato a Sky Sport l'autore del gol che ha deciso il match Artem Dovbyk. Queste le sue parole: "E' stato un match difficile ma è stato impostante vincere. Sono contento per il gol che si è rivelato decisivo per la nostra vittoria".

Stupito dalla classifica della Roma?

"No perché so che lavoriamo bene. Dobbiamo continuare così, sappiamo che le gare in casa sono importantissime, le ultime tre non erano andate bene ed è per questo che è stato importante tornare a prendere tre punti".

Che significa questo gol per lei?

"Per me è molto importante perché l'ultima partita non è stata positiva. Io voglio aiutare la squadra e i miei compagni. Mi da molta fiducia".