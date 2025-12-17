Roma, si punta recuperare Dovbyk per la Juventus. Oggi per l'ucraino seduta a parte

La preparazione della Roma prosegue in vista della delicata sfida di campionato contro la Juventus. La squadra di Gian Piero Gasperini continua a lavorare a Trigoria con intensità, concentrandosi sugli aspetti tattici e atletici in vista di un appuntamento chiave della stagione, evidenzia VoceGialloRossa.it. Da segnalare la visita alla squadra di Lino Banfi, tifosissimo della squadra della Capitale.

Nel corso dell’allenamento odierno, Artem Dovbyk non ha preso parte al lavoro con il resto del gruppo, svolgendo invece una seduta personalizzata. Una gestione prudente, finalizzata a monitorare le sue condizioni fisiche e a favorire un recupero graduale, senza forzare i tempi. Dovbyk continua comunque a inseguire la convocazione per il big match contro i bianconeri e le sensazioni dei prossimi giorni saranno decisive per capire se potrà rientrare tra i disponibili. Lo staff medico e tecnico valuterà quotidianamente la situazione, con l’obiettivo di recuperare il centravanti almeno per la panchina. La Roma resta in attesa, sperando di poter contare su un’arma in più per una partita che si preannuncia intensa e combattuta.