Roma-Como, i convocati di Gasperini: fuori El Aynaoui oltre a Dovbyk e Celik
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Como, quindicesima giornata di Serie A: non c'è El Aynaoui, oltre a Dovbyk e allo squalificato Celik. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico.
Portieri: Svilar, Gollini, Vasquez.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy.
