Roma, Dybala: "Per questo club dovrebbe essere normale giocare la Champions"
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L'attaccante della Roma Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna sul campo del Verona nella sfida valevole per la 38^ giornata di Serie A.
Tutti ricordano le tue lacrime dopo la finale persa in Europa League: questa gioia compensa quella delusione?
"Per una squadra come la Roma dovrebbe essere normale giocare la Champions, però il calcio a volte cambia le cose. Negli ultimi anni delle squadre lo hanno meritato più di noi, mentre quest'anno lo abbiamo meritato e ce lo dobbiamo godere".
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