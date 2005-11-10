Roma, Pisilli scalda i motori per Torino. Nel mirino c’è la Nazionale

Koné verso il forfait con il Torino: Pisilli si prepara a partire dal 1'. Il classe 2004 vuole continuare a crescere con Gasp e conquistare Mancini.

Buone notizie per Gian Piero Gasperini: il fastidio al ginocchio accusato da Manu Koné nella gara contro il Fenerbahce non è nulla di grave. Per questo motivo, lo staff medico della Roma ha scelto di non approfondire con ulteriori esami strumentali: il francese verrà valutato giorno dopo giorno. Pare dunque improbabile il suo impiego nel monday match contro il Torino.

Roma, Pisilli scalda i motori per sostituire il malconcio Koné Scalda quindi i motori Niccolò Pisilli, pronto a prendere il posto di Koné al fianco di Cristante in cabina di regia. Il giovane centrocampista romano e romanista è ancora a caccia del debutto dal primo minuto in questa stagione, ma non gli manca di certo la fiducia di Gasperini. A più riprese, in queste settimane, il tecnico ha ribadito la sua stima nei confronti del classe 2004: “Pisilli è molto avanti: ha preso maturità, consapevolezza, è cresciuto, è forte. Ho 4 giocatori lì, non faccio gerarchie. Se qualcuno ha un affaticamento allora gioca chi sta meglio”, aveva dichiarato alla vigilia della folle rimonta contro l’Atalanta. E, stavolta, le condizioni di Koné sembrano proprio aprire le porte a Pisilli.