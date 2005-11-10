Roma, Pisilli scalda i motori per Torino. Nel mirino c’è la Nazionale
Buone notizie per Gian Piero Gasperini: il fastidio al ginocchio accusato da Manu Koné nella gara contro il Fenerbahce non è nulla di grave. Per questo motivo, lo staff medico della Roma ha scelto di non approfondire con ulteriori esami strumentali: il francese verrà valutato giorno dopo giorno. Pare dunque improbabile il suo impiego nel monday match contro il Torino.
Roma, Pisilli scalda i motori per sostituire il malconcio Koné
Roma, Pisilli pronto al salto definitivo. E sulla Nazionale…
L’ex Primavera si sta ritagliando, partita dopo partita, uno spazio sempre più importante. Finora ha già preso il posto di Koné contro Fiorentina, Lecce e Fenerbahce, entrando sempre a gara in corso e mettendo insieme 71 minuti, impreziositi anche dal gol segnato contro la Viola. Anche allo Stadio Olimpico Grande Torino, Pisilli avrà il compito di non far rimpiangere l’assenza del francese, in una gara che potrebbe rappresentare un’altra occasione per dimostrare di essere pronto al salto definitivo. Non è un caso, del resto, che la Roma abbia lasciato partire El Aynaoui puntando anche sulla sua crescita: ora Pisilli vuole ripagare quella fiducia sul campo e sfruttare l’occasione per convincere il CT Mancini in vista degli impegni contro Belgio, Turchia e Francia.