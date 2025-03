Roma, febbre passata per Dovbyk? Torna fra i convocati dell'Ucraina per stasera

C'è anche Artem Dovbyk fra i convocati del commissario tecnico dell'Ucraina Sergiy Rebrov per la sfida di stasera contro il Belgio, in programma alle 20.45. Alla Cegeka Arena si riparte dal 3-1 per l'Ucraina ed in palio c'è la vittoria dello spareggio per giocare in Lega A anche nella prossima edizione della Nations League.

Il centravanti della Roma era rimasto fuori dalla sfida d'andata e dunque sembra aver smaltito l'attacco febbrile che lo aveva costretto a rimanere a guardare i compagni nei primi 90 minuti.

La rabbia di Lukaku per la sconfitta dell'andata: "Non si può perdere così"

L'attaccante del Belgio, Romelu Lukaku, ha commentato così la sconfitta dell'andata ai microfoni di HLN: "Il modo in cui abbiamo subito gol è una questione di mentalità" - ha spiegato - ". Dobbiamo avere la voglia di vincere ogni duello e di non mollare. C'è ancora molto lavoro da fare, dobbiamo ripartire da zero. Ma perdere così non è possibile. Questo è inaccettabile".

"È un problema mentale" - continua Lukaku - ". Lo paragono alla generazione precedente, nel 2010 (quando il Belgio non si qualificò al Mondiale in Sudafrica, n.d.r.). Dobbiamo creare di nuovo quella mentalità nel gruppo perché in questo modo non raggiungeremo più quegli obiettivi raggiunti poi. È difficile, ma dobbiamo provarci. Siamo stati troppo poco chiari l'uno con l'altro". Sulle possibilità di rimonta domenica, in casa: "Non bisogna sottovalutare l'Ucraina, ma in un clima favorevole con i nostri tifosi alle spalle dovrebbe essere possibile".