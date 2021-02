Roma, Fonseca in difesa fa la conta e spera in Kumbulla

vedi letture

La Roma avanza agli ottavi di finale e almeno fino alla sosta per le nazionali si assicura un altro tour de force niente male: 7 partite in meno di un mese e se da una parte vale l’assioma che Beppe Bergomi va riprendendo da mesi “sempre meglio essere nelle coppe piuttosto che riposare”, l’altra faccia della medaglia vede la squadra di Fonseca in debito d’ossigeno per via dei tanti infortuni, soprattutto in difesa. Il tecnico portoghese in vista del Milan domenica fa la conta e la sensazione è che almeno uno tra Jesus e Fazio (esclusi dalla lista Uefa) potranno essere utili alla causa. L’unico che potrebbe recuperare è Kumbulla, mentre è praticamente impossibile pensare a dei ritorni se guardiamo ai casi di Ibanez (punta a esserci con la Fiorentina) e di Smalling (c’è ancora più incertezza sul rientro dell’inglese). Per questo contro Ibra e compagni le scelte saranno praticamente obbligati con Mancini e Cristante pronti a fare gli straordinari, mentre per il centrosinistra Fonseca aspetterà di capire i margini di recupero del difensore albanese, in caso di forfait le opzioni sono due: dare spazio a Juan Jesus oppure abbassare Spinazzola. La sensazione è che considerata la forza dell’avversario, il tecnico possa decidere di non rinunciare alla spinta del 37 giallorosso mettendo un difensore di ruolo (seppur fuori dal progetto) nella linea a tre. Una cosa è certa a Trigoria la preoccupazione maggiore è data dalla situazione di Smalling. L’inglese, dopo esser stato costretto ad abbandonare il campo con il Verona, ha saltato già 5 gare e spera di poter rientrare contro il Genoa, ma in generale la stagione di Chris è stata ben al di sotto delle aspettative. Ha giocato il 42% delle partite della Roma da titolare per via dei tanti infortuni che hanno contraddistinto la sua stagione. Fonseca si augura che non affrettando i tempi possa metter da parte i problemi rientrando tra una settimana perché fino alla sosta avrà bisogno di tutti per cercare di andare avanti in campionato e in Europa League.