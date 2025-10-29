Roma, Gasperini: "Avere dei difensori così è una base solida". Poi spiega il cambio di Bailey

Nel post gara di Roma-Parma, vinta dai giallorossi per 2-1, ha parlato a Sky Sport il tecnico dei capitolini Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: "Abbiamo avuto difficolta nella prima mezz'ora per meriti loro e demeriti nostri. Poi abbiamo trovato le misure con continuità di azione. Nel secondo tempo il gol ci ha agevolato la partita nonostante il gol subito sul finale".

Dybala è in crescita.

"Dybala sta bene ma come lui un po' tutti. Il morale è alto. Sotto l'aspetto tecnico possiamo sempre crescere e migliorare ma stasera abbiamo sviluppato buone trame: siamo in crescita".

Come valuta la crescita dei difensori?

"Oggi sicuramente bene. L'aver spostato Mancini sul centro destra ci ha dato spinta. Hermoso ha maggior propensione a uscire. Anche Ndicka è andato bene. Possiamo girarli e alternarli a seconda delle caratteristiche della squadra che affrontiamo. Questa è una grande dote. E' una base solida e positiva, sono molto forti assieme al centrocampo. Piano piano stiamo trovando anche soluzioni in attacco".

Cosa manca a Bailey?

"Deve trovare la condizione: lo abbiamo buttato in campo in modo precoce ma ha bisogno di 1-2 settimane in più perché è ancora un po' indietro di condizione. Oggi era in difficoltà, probabilmente stavamo andando incontro a dei rischi e ho preferito toglierlo".