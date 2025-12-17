"Juve e Zirkzee: il piano di volo di Gasp". La prima pagina del Corriere della Sera (Roma)

La Roma a gennaio interverrà sul mercato con il chiaro obiettivo di inserire un nuovo attaccante in rosa e provare a risolvere il problema del reparto offensivo, in questa prima parte di stagione apparso in difficoltà sul piano realizzativo. Artem Dovbyk (vicino al rientro dell'infortunio) e Evan Ferguson non danno le giuste garanzie e per questo motivo i giallorossi hanno puntato con forza il mirino su Joshua Zirkzee, ex Bologna ora in forza al Manchester United. L'arrivo a Trigoria dell'olandese e i tre punti da conquistare a Torino contro la Juventus sono le sue priorità di Gasperini, come sottolineato oggi nella prima pagina dell'edizione di Roma del Corriere della Sera: "Juve e Zirkzee: il piano di volo di Gasp. Sabato la sfida Champions, poi il mercato: l'obiettivo è chiudere con l'olandese in 15 giorni".

Nel taglio basso spicca anche un box dedicato alla Lazio e al lavoro del presidente Claudio Lotito per la quotazione del club biancoceleste alla Borsa di New York: "Lotito al lavoro con gli avvocati per la quotazione a Wall Street".