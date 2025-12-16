Roma, Gasperini: "Vittoria pesantissima contro il Como. Abbiamo dimostrato grande tigna"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club giallorosso l'ennesima vittoria per 1-0 della stagione, ottenuta contro il Como di Cesc Fabregas: "È un'affermazione pesantissima e bella. Abbiamo giocato bene, dimostrando grande carattere e tigna. Forse ci stava anche un risultato più largo, ma siamo contenti questa sera (ieri, ndr): quando vinci in questo modo è un grande segnale".

Quello che stupisce è l'intensità messa in campo dalla Roma dopo aver giocato una partita solo pochi giorni prima.

"Stiamo bene. Qualche volta può capitare di non recuperare del tutto, soprattutto se giochi giovedì e poi di nuovo domenica. Altre volte ci riesci, altre volte meno. Stavolta abbiamo avuto un giorno in più, globalmente stiamo bene. Poi ci possono essere giornate in cui il recupero non è completo".