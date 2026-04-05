Roma, Gasperini: "Pensare di buttare all'aria questo gruppo e questo lavoro per me è una follia"

Durante la sua conferenza stampa post partita a San Siro, dopo il pesante ko contro l'Inter per 5-2, il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ha affrontato anche l'argomento relativo del suo futuro e a quello della sua squadra. Il rischio concreto, guardando la classifica a sette giornate dalla fine del campionato, è che la Roma resti fuori dalla Champions League anche nella prossima stagione, ma per l'allenatore il lavoro è solo all'inizio, dato anche che questo è solo il suo primo anno alla guida dei giallorossi. Queste le sue parole:

"Non credo che questa squadra vada ricostruita, va rinforzata, è diverso. Ha una base evidente, in questo momento, da mesi ormai, stiamo pagando emergenze ripetute e lunghe che ci hanno messo in difficoltà in tutti i reparti. Non penso però che questa squadra stia facendo meno rispetto alle sue possibilità. Siamo lì. Certo, perdere così a Milano dispiace, ma abbiamo perso contro una squadra forte. Abbiamo sempre fatto il nostro dovere al meglio e lo faremo anche nelle ultime sette partite.

Pensare di buttare all'aria questo gruppo e questo lavoro per me è una follia. È un gruppo che va rinforzato nei modi giusti compatibilmente alle disponibilità della società ma è un gruppo che si trova comunque al quinto sesto posto in classifica. Da solo non basta, probabilmente bisogna migliorarlo, ma non abbatterlo".