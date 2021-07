Roma, Gonzalo Villar torna in Spagna? AS: è finito nel mirino dell'Atletico Madrid

Gonzalo Villar nel mirino dell'Atletico Madrid. Il club campione di Spagna - scrive 'AS' - non vuole fermarsi a Rodrigo De Paul per rinforzare il suo centrocampo e continua a guardare in Serie A. Nel mirino c'è il calciatore spagnolo della Roma, under 21 spagnolo che nell'ultima stagione ha collezionato 47 presenze tra campionato e coppe.