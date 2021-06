Roma, idea Rashica per l'attacco: il prezzo è giusto dopo la retrocessione del Werder

vedi letture

Milot Rashica, attaccante classe '96 del Werder Brema, dovrebbe cambiare aria molto presto. Un anno fa valeva oltre 30 milioni, ora con il contratto in scadenza tra un anno e con la retrocessione del Werder, può partire per la metà. In Germania, scrive Il Messaggero, c'è la fila, con l'Eintracht Francoforte in pole ma sulle sue tracce c'è anche la Roma.