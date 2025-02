Roma, il ds Ghisolfi esalta Ranieri: "Siamo allineati. Claudio non è venuto qua per i soldi"

vedi letture

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è intervenuto a Sky Sport parlando del progetto della famiglia Friedkin e della stagione dei giallorossi in generale: "È chiaro che non abbiamo fatto tutto bene, quando sono arrivato in estate c'era un contesto difficile ma abbiamo attraversato la tempesta senza mollare. Oggi abbiamo una buona organizzazione, siamo allineati con mister e proprietà e pronti per lavorare bene. L'obiettivo è prendere ogni decisione con coerenza".

Sul rapporto con mister Ranieri il ds capitolino ha poi aggiunto: "Siamo insieme, siamo allineati. Claudio è stata una scelta importante, lui non è qua per i soldi o per il suo ego, lui è qua per la Roma, è qua con il cuore e sta facendo molto bene. Se prendiamo la classifica di Serie A dal suo arrivo siamo quarti, è un buon ritmo".

Infine, una battuta in merito alle strategie di mercato: "Per quanto riguarda il mercato abbiamo trovato rapidamente il modo per lavorare insieme, per essere allineati sui giocatori da prendere. Noi non chiediamo tempo, siamo la Roma e dobbiamo vincere sempre, ma dobbiamo lavorare per avere un club più forte domani. I Friedkin hanno un progetto ambizioso, vogliono una grande squadra e un grande club".