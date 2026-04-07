Roma, il Newcastle apprezza Ziolkowski: "Valutiamo ogni possibile soluzione"

Jan Ziolkowski continua ad allenarsi e a cercare di migliorare con la speranza di compiere lo stesso percorso che hanno intrapreso tanti difensori sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma il suo minutaggio con la Roma è sicuramente diminuito. Secondo quanto riportato da sport.pl, chi lo sta tenendo d'occhio è il Newcastle, a cui piacerebbe vederlo in Premier League e magari anche nelle coppe europee.

Il difensore ha giocato l'Europa League con la maglia della Roma e, dopo l'inizio disastroso contro il Viktoria Plzen, con il tecnico che lo sostituì al 30', è cresciuto molto, tant'è che si sono informati anche club italiani, francesi e olandesi. A confermarlo è proprio la fonte contattata dal portale polacco: "Non sta deludendo l’allenatore. Si allena molto bene, ha i migliori risultati fisici della sua carriera e ha lavorato sodo sul piano fisico. Stiamo valutando ogni possibile soluzione per permettere a Jan di giocare con continuità, anche considerando una sua partenza".

Ziolkowski in carriera vanta 19 presenze e un gol con la Roma, 40 gettoni e 2 reti con il Legia Varsavia e 41 apparizioni e 2 centri con la seconda squadra dei polacchi. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Polonia, 5 con l'Under 20, con cui ha segnato un gol, 3 con l'Under 19 e 2 con l'Under 18.