A caccia del Mondiale: Celik e Ziolkowski, ma anche tre azzurri a rappresentare la Roma

Saranno cinque i calciatori della Roma impegnati martedì sera negli spareggi per arrivare al Mondiale: Jan Ziolkowski della Polonia non ha giocato neanche un minuto della sfida contro l'Albania, ma chissà che non ci possa essere bisogno di lui per la difficilissima gara in Svezia della prossima settimana. Ben più centrale il ruolo di Zeki Celik nella Turchia, ma anche per lui 0 minuti nella gara vinta contro la Romania: il giocatore non figurava neanche nell'elenco dei convocati per infortunio. Il forfait è legato all'affaticamento muscolare che lo ha costretto già a saltare l'ultima gara di campionato con il Lecce. Resta da vedere se potrà esserci martedì in Kosovo.

Chi ha tutte le intenzioni di non mancare l'appuntamento decisivo per stampare il biglietto per Canada, Messico e Stati Uniti d'America è il terzetto italiano-romanista: Gianluca Mancini ha giocato da titolare la gara contro l'Irlanda del Nord, mentre Niccolò Pisilli ha avuto spazio nella ripresa e Byan Cristante neanche quello. Ma tutti e tre sono pedine molto importanti nelle rotazioni azzurre.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path B

Svezia - Polonia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Friends Arena, Solna (Svezia)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)