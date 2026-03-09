Roma, Ziolkowski: "Dybala mi ha impressionato, peccato che sia tormentato dagli infortuni"

Intervistato dal canale Youtube della nazionale polacca, il difensore della Roma Jan Ziolkowski ha parlato anche del rapporto con Gasperini e con i suoi compagni di reparto:

Che rapporto hai con Gasperini?

«Buono, un normale rapporto tra giocatore e allenatore. Mi piace, è sempre chiaro e trasparente. All'andata con la Cremonese ho preso un'ammonizione e sono stato sostituito all'intervallo. Gasperini poi ha parlato con me e mi ha dato le sue motivazioni, aveva paura che potessimo restare in 10. Ho capito le sue intenzioni e ho apprezzato molto».

Cosa pensi dei tuoi compagni di reparto più esperti come Mancini, Ndicka ed Hermoso?

«Ognuno di loro è bravo in un aspetto, ho un buon rapporto con loro, mi aiutano e mi danno consigli. Ultimamente stiamo subendo più gol, ma restiamo una buona difesa, anche grazie a Svilar che è un portiere di livello mondiale».

E Dybala?

«È un peccato che sia così tormentato dagli infortuni, spero possa rientrare presto perché ci sarà molto utile. La sua tecnica è impeccabile, è un giocatore di altissimo livello e mi ha davvero impressionato».