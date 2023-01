Roma, il sostituto di Karsdorp può arrivare dalla Francia: contatti con Traoré. E' in scadenza

vedi letture

Può arrivare dalla Francia il sostituto di Rick Karsdorp, terzino olandese che ha concrete possibilità di lasciare la Roma già in questa finestra di calciomercato. Il club giallorosso, svela in Francia il portale specializzato 'Footmercato' - è in forte pressing su Hamari Traoré, laterale classe '92 in scadenza di contratto col Rennes.