Roma, incontro a Trigoria tra Pinto e Mkhitaryan: niente fumata bianca per il rinnovo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport sulla propria edizione online, questa mattina Henrikh Mkhitaryan ha incontrato il dg Tiago Pinto a Trigoria per parlare del futuro. Non è arrivata la fumata bianca dopo un'ora e mezzo di colloquio perché il giocatore vorrebbe qualche garanzia in più sul futuro. Con Mourinho ancora non ha avuto contatti e nel frattempo il suo agente Mino Raiola sta parlando con diversi club, compreso il Milan. I giallorossi sperano ancora di fargli firmare un biennale ed entro breve le parti si aggiorneranno ancora per provare a trovare un'intesa.