La Roma ha iniziato meglio del Real Madrid e capitalizza: 1-0 firmato De Roon
autore
Dimitri Conti
Dimitri Conti
Oggi alle 21:23Serie A
autore Dimitri Conti
14.10.2026 21:23Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Roma in vantaggio, al 20' è 1-0 contro il Real Madrid con un bel tiro dalla distanza di Marten De Roon. I giallorossi mettono a frutto la partenza migliore rispetto ai Blancos, trovando il primo gol del match con un destro potente del veterano olandese, che servito da Soule una decina di metri fuori area riesce a trovare la traiettoria giusta per beffare Courtois, apparso non perfetto.
Altre notizie Serie A
Oggi
22:37 Serie A
Brugge, Potts non parla d'impresa dopo il successo con l'Inter: "Eravamo lì per vincere"
22:30 Serie A
Como, Fabregas mastica amaro: "Feyenoord più bravo di noi e più organizzato nei momenti clou"
22:22 Serie ATMW
TMWChi è Erick Marcus, il talento brasiliano del Ludogorets che piace anche in Serie A