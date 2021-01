Roma-Inter 2-2, le pagelle: Pau Lopez provvidenziale, Hakimi dà spettacolo

ROMA-INTER 2-2 - 17' Pellegrini, 56' Škriniar, 63' Hakimi, 87' Mancini

ROMA

Pau Lopez 7 - Compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Lukaku e si ripete su Pau Lopez nella ripresa. È poi attento anche sulle uscite in area di rigore. Nulla può sui gol dell’Inter. Da rivedere soltanto quando imposta palla al piede.

Mancini 6.5 - Qualche piccolo problema quando Lautaro Martinez accelera in velocità ma alla fine riesce sempre a pulire l’area di rigore lasciando poco spazio all’avversario. Riequilibra il punteggio con un colpo di testa imperioso che non lascia scampo a Hadandovic.

Smalling 6.5 - Protagonista insieme a Lukaku di un bellissimo duello. Lotta e combatte con l’attaccante belga mettendoci la sua esperienza e la sua capacità nel gioco aereo.

Ibanez 6 - Si allarga spesso per dare un’opzione in più ai suoi per iniziare l’azione, in difesa ha il suo bel da fare contro gli attaccanti della squadra di Antonio Conte ma regge l’urto.

Karsdorp 6 - Spinge poco sulla corsia di destra senza andare quasi mai al cross nel primo tempo. Dalla sua parte contiene Darmian, qualche problema in più quando dalla sua parte agisce Young nella ripresa si fa vedere con più insistenza.

Villar 6 - Fa un buon lavoro di filtraggio aiutando i compagni in difesa mostrando anche una buona personalità. Quando imposta però non sempre è perfetto sbagliando qualche appoggio di troppo non da lui. Si riscatta servendo a Mancini la palla del 2-2.

Veretout 6 - Il gol di Pellegrini nasce da un suo grande recupero su Barella e da un suo suggerimento, corretto da Mkhitaryan. Va vicino al raddoppio con una conclusione potente dalla distanza ma si perde Skriniar in occasione dell’1-1 (Dall’80’ Cristante sv)

Spinazzola 5.5 - Ritorna in campo dopo tre partite e corre tantissimo sulla corsia di sinistra. Quando accelera è difficile da prendere per Hakimi, lascia spazio al suo avversario per il tiro e lo punisce segnando il 2-1 (Dal 73’ Bruno Peres 6 - Si muove bene sulla sinistra risultando un’opzione valida per Fonseca).

Pellegrini 6.5 - Sblocca l’incontro con una conclusione dalla distanza che si infila nella buca d’angolo dove Handanovic non può arrivare. Sempre pericoloso fra le linee.

Mkhitaryan 6 - Bene quando serve a Pellegrini il pallone per il vantaggio, viene cercato spesso dai compagni. Si vede poco manovra della squadra, sbilanciato da Hakimi in area quando si divora la palla del 2-2.

Dzeko 5.5 - Attira su di sé l’attenzione della difesa nerazzurra aprendo i varchi per i compagni di squadra. Lotta con De Vrij in quello che è un duello tutto fisico ma non trova mai la conclusione in porta (Dall’89’ Borja Mayoral sv).

Allenatore Paulo Fonseca 6 - La sua Roma parte sempre molto forte e trova il gol nel primo tempo. Peccato per quel blackout ad inizio secondo tempo ma va sottolineata la caparbietà messa in campo per trovare un meritato pareggio.

INTER

Handanovic 6 - Si fa sorprendere dal tiro angolato di Pellegrini, si rifà qualche minuto più tardi su Veretout ma soprattutto su Dzeko. Nella ripresa sembra fare la parata della vittoria su Mancini. Illusione durata pochi secondi quando il centrale va in gol di testa.

Skriniar 6 - La sua testa aveva regalato i tre punti all'Inter contro il Verona. Oggi pomeriggio ha il merito di riacciuffare il pareggio cambiando l'inerzia dell'incontro. Ma nel finale Mancini gli prende il tempo e lo beffa, trovando il 2-2.

De Vrij 6 - Ci mette in un paio di occasioni una pezza, mostrando classe e ottimo tempismo, ma anche lui quando la Roma decide di spingere inizia a soffrire.

Bastoni 6 - Soffre un po' più degli altri, soprattutto nel primo tempo quando la Roma spinge con maggior insistenza. Mkhitaryan e Dzeko sono brutti clienti, tuttavia non commette errori gravi.

Hakimi 7 - L'acquisto che fa la differenza. Il marocchino è l'attaccante aggiunto dei nerazzurri e lo dimostrano le 6 reti in campionato. Oggi ne fa una pesantissima quanto bella. Ingaggia un bel duello con Spinazzola, è presente anche nella costruzione della manovra. (Dall'82' Kolarov sv).

Barella 6.5 - È un gran lottatore e lo dimostrano i tanti duelli vinti. Sfortunato quando, perdendone uno nasce la rete della Roma. Difficile però dargli colpa nella circostanza.

Brozovic 7 - Giocatore imprescindibile per l'ordine che dà alla manovra, per l'aiuto in fase di rottura del gioco e per le qualità tecniche. Taglia e cuce, accompagna l'azione del gol di Hakimi e prima ancora da uno dei suoi corner arriva il gol di Skriniar.

Vidal 6.5 - Dopo la prestazione da dimenticare contro il Crotone e la panchina contro la Samp, Conte lo rilancia dal primo minuto. Il cileno stavolta c'è ed è spesso presente quando c'è da tessere la manovra e anche da concludere a rete. (Dall'81' Gagliardini sv).

Darmian 5.5 - Sfortunato, la sua partita dura poco più di mezz'ora e ha poco tempo per incidere. (Dal 34' Young 6 - In fase di spinta si fa notare con alcuni suggerimenti interessanti. La Roma però quando spinge dalle sue parti fa paura).

Lukaku 6.5 - Pau Lopez gli dice di no da due passi e in altre occasioni la mira non è delle migliori. Ma anche quando non segna la sua presenza è fondamentale. Per contenere uno così bisogna sempre andare al raddoppio e non sempre basta.

Lautaro Martinez 6.5 - È difficile da contenere, soprattutto nei primi minuti di gioco. Sfiora il gol, quasi manda in rete Lukaku che gli rende il favore nella ripresa. In entrambe le occasioni è Pau Lopez a dire di no. Meriterebbe la rete, si deve accontentare di contribuire all'azione del gol del sorpasso. (Dal 77' Perisic sv).

Allenatore Antonio Conte 6 - L'Inter scende in campo all'Olimpico facendo la partita. Sembrano i nerazzurri i padroni di casa e piacciono per intensità. Paga però il finale, quando decide di togliere Lautaro e Hakimi e di fatto dando un segnale alla Roma, che guadagna metri e infine pareggia.