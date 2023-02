Roma, Karsdorp resta ancora fuori dai convocati: non è partito con la squadra per Lecce

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Rick Karsdorp non è partito insieme al resto dei compagni per la trasferta di Lecce. Oltre a non essere in perfette condizioni fisiche, il giocatore non ha ancora fatto un passo in direzione di Josè Mourinho per il reintegro in gruppo dopo gli episodi che lo avevano portato a essere messo fuori rosa e sul mercato.