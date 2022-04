Roma, Kumbulla: "Bene nel primo tempo, poi siamo mancati nella gestione. Il 2° gol fa male"

vedi letture

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha commentato così a DAZN della sconfitta in casa del Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Conference League: “Il secondo gol fa un po' più male, era quasi finite. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella ripresa ci è mancata concentrazione e un po' di gestione. Dobbiamo tenere la prima frazione dove abbiamo avuto tanta intensità, creato diverse occasioni e concesso poco. Ora pensiamo alla prossima gara di campionato e poi al ritorno in casa nostra dove avremo dalla nostra il tifo del pubblico. - continua il centrale parlando del campo in sintetico - Il campo è più duro, la palla più veloce e ovviamente loro erano abituati a questo giocando sempre qui, ma non ci sono scusanti. Dovevamo adattarci meglio".