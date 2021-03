Roma, Kumbulla: "Dzeko davanti alla porta non sbaglia quasi mai, neanche in allenamento"

Intervistato dal Daily Telegraph, il difensore giallorosso Marash Kumbulla ha parlato così di alcuni suoi compagni di squadra alla Roma con un passato in Premier League: "Davanti alla porta Dzeko non sbaglia quasi mai, neanche in allenamento. L’inglese? L’ho imparato un po’ a scuola e lo parlo con Chris Smalling perché voglio migliorarlo. È importante saperlo parlare. Guardo tante partite del campionato inglese, è quello che seguo di più dopo la Serie A perché è il più importante. Tutte le squadre di solito arrivano nelle fasi finali delle coppe europee, sono davvero tutte competitive e piene di giocatori fortissimi. Il mio preferito è Virgil van Dijk, guardarlo è fonte di ispirazione per me", le dichiarazioni del centrale ex Verona.