Roma, l'Arsenal continua imperterrito a chiedere 20 milioni di euro per Xhaka

L'Arsenal continua a rimanere imperterrito sulla richiesta di 20 milioni di euro per liberare Granit Xhaka, nonostante il centrocampista svizzero abbia già un accordo con la Roma per trasferirsi nella Capitale. I Gunners, dopo l'ottimo Europeo disputato dall'elvetico, non intenderebbero dunque privarsene inserendo sconti sulla loro valutazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.