Inter e Juventus defilate su Xhaka, ma ora il Sunderland sfida l'Arabia: la situazione

Il futuro di Granit Xhaka appare sempre più lontano dal Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero ha ancora tre anni di contratto con la squadra affidata a Erik Ten Hag, ma il club potrebbe lasciarlo partire in questa sessione estiva di mercato.

In Italia il centrocampista è stato accostato a due club: l'Inter e la Juventus. I nerazzurri però non sembrano aver mosso passi concreti per lui, soprattutto considerando che un rinforzo in quel ruolo a Chivu servirebbe soprattutto se dovesse partire Hakan Calhanoglu, per il quale al momento non si registrano nuovi contatti con il Galatasaray. I bianconeri d'altra parte potrebbero averlo aggiunto ad una lista di nomi fra i quali però non è il primo in graduatoria.

Negli scorsi giorni si era invece parlato dall'Arabia Saudita di un principio d'accordo fra il ricchissimo Neom SC, deciso ad acquistarlo dopo la promozione in Saudi Pro League per accorciare i tempi di risalita nel calcio arabo. Secondo quanto riporta Sky Sport Uk però, si aggiunge ora una nuova pretendente per lui. Si tratta del Sunderland, che starebbe valutando una proposta da avanzare al club tedesco per capire i margini di trattativa che ci sono. Ad ora dunque la decisione sul suo futuro non è ancora stata presa.