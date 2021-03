Roma, l'ex Rizzitelli: "Fonseca ha preparato benissimo la partita, Diawara merita di giocare"

"Gli attaccanti oggi hanno fatto un lavoro sporco, l'obiettivo era non subire gol nel primo tempo. Un lavoro fondamentale per aiutare difesa e centrocampo. Nella ripresa la Roma ha accelerato permettendo agli attaccanti di potersi esprimere: mister Fonseca ha preparato benissimo la partita". Così l'ex attaccante giallorosso Ruggiero Rizzitelli ospite di Roma TV dopo il successo della squadra di Fonsceca contro lo Shakhtar ed il passaggio del turno in Europa League. "Diawara è l'alternativa giusta a Veretout? Assolutamente sì, se non c'è il francese è lui a dover giocare, si merita il posto".