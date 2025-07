Roma, il consiglio dell'ex Rizzitelli: "Ederson lo prendo di corsa. Davanti punterei Scamacca"

Per parlare dei temi legati al mondo della Roma, all’edizione locale del Corriere della Sera è intervenuto l’ex giallorosso Ruggero Rizzitelli. Queste le sue parole a partire dalla scelta di Gian Piero Gasperini: “Gasperini va benissimo, la scelta dell’allenatore è perfetta e va bene anche che sia rimasto Ranieri. Massara è una garanzia, conosce bene la piazza e mi rassicura. Ma serve di più. Serve una squadra. E finché il mercato è bloccato, finché non si muove una foglia, io posso anche essere tranquillo, però fino a un certo punto. Perché Gasperini, come tutti gli allenatori, ha bisogno dei suoi uomini. Di calciatori adatti alla sua idea di gioco. Se non glieli dai, come fa a lavorare?. Se ho delle idee? Ederson dell’Atalanta lo andrei a prendere a piedi. Ha quantità e qualità. E se Gasperini ci mette una buona parola... lo vado a prendere io, di corsa”.

Da ex bomber, cosa pensa di Dovbyk?

“Non si può criticare per i gol, quelli li ha fatti. Il problema è che in tante partite mi sembrava assente, senza cattiveria, poco partecipe. Un attaccante alla Roma de- ve trascinare, non restare ai margini. Gli darei un’altra possibilità, certo, ma serve qualcuno che possa alternarsi con lui. Prenderei Scamacca. È maturato, è romano, conosce l’ambiente e tornerebbe di corsa”.

Dybala resta un punto interrogativo?

“Quando sta bene, è uno dei più forti. Ma Gasperini chiede tanto, fisicamente. Vedremo già dai primi giorni di ritiro se riuscirà a reggere i ritmi. Magari può di- ventare un’arma dalla panchina, uno che ti cambia la partita negli ultimi trenta minuti. Però deve star bene davvero, non a metà”.