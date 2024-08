Roma, la formazione ufficiale per l'Olympiacos: 4-3-3, ci sono Le Fee e Soulé

Amichevole di livello per la Roma di Daniele De Rossi, società particolarmente attiva sul mercato con gli arrivi degli ultimi giorni di Matias Soulé e Artem Dovbyk. Proprio il talento argentino ex Juventus è schierato titolare nella sfida contro l'Olympiacos, club vincitrice dell'ultima Conference League contro la Fiorentina. In panchina Dovbyk, comunque convocato e presente insieme al gruppo.

Questo l'undici scelto da mister Daniele De Rossi:

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Le Fee, Pellegrini; Soulé, Abraham, Zalewski