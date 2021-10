Roma, la frustrazione di Abraham: "Togliete i legni, ne ho già colpiti sei quest'anno"

È ormai guerra tra Tammy Abraham e i legni della Serie A. Nel corso del match vinto oggi contro l’Empoli, l’attaccante della Roma ha infatti colpito il suo sesto legno stagionale. Una statistica frustrante che l’attaccante inglese ha sottolineato anche sui social: “Qualcuno rimuova pali e traverse, per favore. È già la sesta volta quest’anno che li colpisco”.

Someone please remove the crossbar/post. 😤😤 6th time already this season I’ve hit it. https://t.co/Ar4ZCjLuhT

— Tammy Abraham (@tammyabraham) October 3, 2021