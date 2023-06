Roma, le ultime sulla cessione di Carles Perez: c'è distanza col Celta Vigo sulla valutazione

La Roma continua a lavorare con il Celta Vigo per la cessione di Carles Perez, che proprio in prestito agli spagnoli ha concluso l'ultima stagione. L'offerta del Celta - riporta Sky Sport- è di 4 milioni più bonus, ma la Roma al momento per il classe '98 ne richiede almeno 6/6,5.