Roma, Matic resiste come nome. Fonseca verso la Viola

vedi letture

Messa in archivio la stagione con la qualificazione ad una competizione europea, per la Roma iniziano i ragionamenti rivolti ad impostare la struttura del proprio avvenire. A partire da Mourinho, certamente, e da quelli che potrebbero essere gli interpreti che verranno. Un nome caldo è quello di Matic, che al tecnico portoghese è sempre piaciuto. Poi sarà anche il momento di capire cosa fare di Dzeko. In considerazione dell’ingaggio percepito, la ricerca di una nuova sistemazione sembra la prosecuzione naturale del suo avvenire. Chi è certamente molto ricercato è l’ormai ex allenatore giallorosso Fonseca, per il quale i contatti sottotraccia di Aprile con la Fiorentina sembrano essere pronti a diventare anche più caldi nel corso della prossima settimana. Ogni tessera al suo posto, per iniziare a pensare alla stagione che verrà.