Roma, Mou vuole un trequartista di livello internazionale: obiettivo Isco del Real Madrid

Uno degli obiettivi di José Mourinho in vista della prossima stagione della Roma sarà quello di partire da un trequartista di livello da inserire dietro a due punte. Il nome più altisonante che il portoghese potrebbe seguire per migliorare la rosa è quello di Isco, potenzialmente in uscita dal Real Madrid e perfetto per i piani tattici dello Special One. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.