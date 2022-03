Roma, Mourinho: "Battuta la Lazio, non abbiamo vinto la Champions"

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato anche ai canali ufficiali del club giallorosso il derby vinto 3-0 sulla Lazio: "Una grande partita veramente. Anche l'ultima in casa contro l'Atalanta è stata simile a livello di gioco, però oggi penso più devastanti. Grande partita, grande controllo, contro un avversario di qualità che prima aveva un punto più di noi. Complimenti ai giocatori".

Che emozione è la prima vittoria nel derby di Roma?

"Sono tre punti importanti. La Lazio era davanti a noi, la Fiorentina è lì, l'Atalanta anche. Sono tre punti importanti e dopo è il derby e il derby fa storia. La storia della Roma è più importante della mia. Se vedo la cosa in maniera un po' egoista, penso che non sbaglio se dico che ho vinto tutti i derby che ho giocato in tutti i Paesi e rimane per la storia. Però non mi piace questa cosa «abbiamo vinto contro la Lazio, abbiamo vinto la Champions». No, non abbiamo vinto la Champions. Dobbiamo vincere la prossima partita contro la Sampdoria e restare tranquilli".