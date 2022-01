Roma, Mourinho: "El Sha? Valutiamo oggi: se riesce ad allenarsi va in panchina"

Quali sono le condizioni di Stephan El Shaarawy? José Mourinho, allenatore della Roma, risponde così alla vigilia della gara contro il Cagliari: “Sono stato simpatico a fare la conferenza stampa alle 14 e per questo non posso darvi le risposte che avrei potuto dare alle 19. Magari chiamatemi dopo. Non si è ancora allenato con noi, vedremo se lo potrà fare oggi: nel caso, sarà in panchina perché non abbiamo opzioni. Penso che non avremo i soliti dodici in panchina, ma avremo 3-4 o anche 5 Primavera in panchina. Per questo se uno che non si è allenato e oggi arriva andrà sicuramente in panchina. El Shaarawy, Smalling, Karsdorp: questi tre non si sono allenati con la squadra finora, vediamo oggi”.

