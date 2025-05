Roma, El Shaarawy in doppia cifra. Scattato il rinnovo automatico, farà 10 stagioni in giallorosso

Stephan El Shaarawy - in scadenza alla fine del prossimo mese di giugno - ha prolungato il proprio contratto con la Roma. Il Faraone, infatti, ha raggiunto la percentuale di presenze necessaria per far scattare il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026. La prossima, dunque, sarà la sua decima stagione nella Capitale.

Nella stagione appena conclusa, sottolinea oggi il quotidiano romano Il Tempo, El Shaarawy ha collezionato 41 presenze in tutte le competizioni, realizzando tre reti in campionato. La doppietta inutile contro il Bologna all’Olimpico nell’ultima gara di Juric sulla panchina giallorossa e il gol ben più importante nella vittoria casalinga con il Genoa. Dopo esser stato impiegato con costanza nelle prime settimane da Ranieri, il Faraone si è visto ridurre il proprio minutaggio e, da metà marzo, è stato inserito nell’undici titolare soltanto contro la Juventus. Ma si è sempre fatto trovare pronto, quando chiamato in causa.

Pochi giorni fa, sul proprio profilo Instagram, El Shaarawy ha tirato le somme dell’ultima annata: "Termina così una stagione intensa e complicata. Siamo riusciti a risalire sfiorando un’impresa che a novembre sembrava impossibile". Una qualificazione in Champions con la Roma che, se il nuovo allenatore vorrà, il Faraone potrà inseguire anche il prossimo anno.