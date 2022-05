Roma, Mourinho: "Meritiamo di giocare l'ultima sfida di campionato di venerdì"

vedi letture

José Mourinho, allenatore della Roma, al termine della vittoria contro il Leicester nella semifinale di ritorno di Conference League, ha parlato in conferenza stampa facendo una precisa richiesta alla Lega Serie A in vista delle prossime tre partite di campionato: "Il primo modo di preparare la finale è ottenere il rispetto del calcio italiano e farci giocare l'ultima partita di venerdì. Il Feyenoord farà lo stesso e penso che noi in rappresentazione del calcio italiano meritiamo questa possibilità, così da preparare la sfida con qualche giorno in più e al meglio possibile".