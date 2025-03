Roma, N'Dicka: “Ranieri ci ha dato umiltà e ci ha reso gruppo”

Di seguito le parole del difensore della Roma Evan N'Dicka, che ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 0-1 della sua squadra contro il Lecce allo Stadio Via del Mare, gara valida per la 30° giornata della Serie A Enilive 2024/2025.

Sei d’accordo sul fatto che sia importante non prendere gol?

“Sicuramente. Per me è importante quello, poi fare 2, 3 o 4 gol è compito degli attaccanti”.

La prossima gara sarà con la Juve, come vi preparerete?

“Ora torniamo a Roma, riposiamo e poi penseremo alla Juve”.

Quale tasto ha toccato Ranieri per farvi diventare squadra?

“L’umiltà sua e di tutto il suo staff che ci ha trasmesso, ci ha reso un gruppo unito”.

Sono cambiati gli allenatori ma tu sei sempre rimasto in campo giocando ogni singolo minuto del campionato nonostante sappiamo quello che ti è capitato

“Si, sono molto contento. Adesso sono un po’ più riposato perché non ho giocato con la Nazionale ed è anche più facile giocare una volta a settimana”.